«Не устраивает что-то — до свидания»: учитель отругала школьников, жаловавшихся на холод

В Тюмени учительница раскритиковала школьников, пожаловавшихся на холод в учебном заведении. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

На прошлой неделе родительница ученика из школы №25 рассказала, что детям на уроках холодно, но им не дают как следует одеться. А старшеклассница из школы №7 сообщила, что ученики сидят на занятиях в нескольких слоях одежды и все равно мерзнут.

«Буквально: сидишь в двух штанах и все равно мурашки по всему телу. Очень холодно», — поделилась девушка. Она заметила, что страдают также и педагоги, которые вынуждены вести занятия в шапках и шарфах.

Об аналогичных условиях, в которых проходит образовательный процесс, рассказали и учащиеся школы №22. Они обратили внимание на проблему с отоплением в соцсетях. На уроках дети сидели в верхней одежде, так как температура в классах не поднималась выше 15 градусов. После огласки ситуация, по данным Telegram-канала, немного улучшилась, но детям пришлось извиняться перед учителями, которые остались недовольны вынесением проблемы в публичное поле.

«Не устраивает что-то — до свидания. Другую форму обучения выбрали, другое заведение...Что сидим тут? Собрались да пошли», — заявила учительница школьникам. Те пытались оппонировать ей, отмечая, что, «если проблема есть, [ее] надо решать».

После чего женщина признала, что сейчас в ее кабинете «тоже 18 градусов», но продолжила кричать на подростков, так как они якобы не имели права снимать других учеников и выкладывать эти материалы в открытый доступ.

Ранее в Тюмени отменили занятия в школах из-за морозов.