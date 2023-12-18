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Неизвестные в Испании похитили фигурку младенца Иисуса ради выкупа

EP: неизвестные в Испании украли фигурку младенца Иисуса ради выкупа в €2 тысячи

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paco3386/TikTok

В городе Сан-Висент-дель-Распеч в Испании двое человек похитили фигурку младенца Иисуса Христа из рождественского вертепа и потребовали у местной полиции выкуп в размере €2 тысячи. Об этом сообщает агентство Europa Press.

Отмечается, что молодые люди после содеянного опубликовали в социальной сети TikTok видеоролик, в котором попросили деньги в обмен на фигуру, в противном случае они причинят ей вред. При этом они заявили, что правоохранители плохо «присматривают» за младенцем Иисусом.

Администрация города выразила надежду на скорое разрешение ситуации и добавила, что полиция ведет расследование.

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