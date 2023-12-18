Владимирский облсуд установит местонахождение Навального*

Владимирский областной суд направит запрос для установления местонахождения Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), отбывавшего наказание в исправительной колонии №6 в Мелехово Владимирской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным пресс-службы, два судебных заседания по делу Навального пришлось отложить, так как нет возможности обеспечить участие заключенного в заседаниях с помощью видеоконференции. Запросы будут направлены во ФСИН и управление ведомства по Владимирской области.

«Судебные заседания отложились. Два дела на 11 января, одно дело на 16 января. Причина — невозможность обеспечить его участие посредством видеоконференцсвязи. Будет направлен запрос для установления его местонахождения», — пояснили в пресс-службе суда.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле ничего не знают о судьбе оппозиционного политика Алексея Навального, о пропаже которого ранее сообщали в СМИ и соцсетях.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.