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Кинотеатры заявили о росте кассовых сборов на 70%

Глава АВК Исаев: в 2023 году кассовые сборы выросли на 70% до 38 млрд рублей

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Depositphotos

В этом году кассовые сборы российских кинотеатров выросли почти на 70% до 38 млрд рублей, рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев. По количеству зрителей рост в индустрии составил 54%, заявил он в интервью НСН.

Несмотря на хорошие результаты по итогам года, Исаев подчеркнул, что показатели сравниваются с «пандемийным» временем.

«Не будем забывать, что цифры последнего, допандемийного 2019 года, очень далеки от наших текущих реалий, – пояснил он. – Мы идем в 2023 году с падением 28% по сборам к 2019 году, а по зрителям – почти на 42% за счет роста цены билета и того, что кинотеатры пытаются удерживать алгоритмы кинохождения аудитории на тонкой грани».

Продолжают ходить в кино, по словам эксперта, в основном семьи, а количество молодежи и подростков среди зрителей остается низким, а порядка 130 кинотеатров вообще закрылись. Однако в целом от 2023 года ждали намного более худших результатов, отметил Исаев.

«Прогнозы были довольно пессимистичными, однако удачное начало года, крупные фильмы, которые продолжили выходить на экране в феврале, марте и апреле немного успокоили», – добавил он.

Среди крупных проектов с хорошими сборами он назвал историческую драму «Жанна Дюбарри» (400 млн рублей), «По щучьему велению» (2,3 млрд рублей). В будущем, по прогнозам, принести хорошие сборы могут выходящие в новогодние каникулы фильмы «Бременские музыканты» и второй «Холоп», заключил эксперт.

Напомним, актер Юрий Стоянов считает, что санкции в киноиндустрии практически не повлияли на жизнь обычных россиян. Однако он отметил, что Россия отрезана от международных кинофестивалей, которые проходят в других странах.

Ранее Кинокритик Сергей Сычев раскрыл последствия забастовки сценаристов в Голливуде.

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