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В Москве замедлился рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ

Депздрав Москвы сообщил о замедлении роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ

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Александр Кряжев/РИА Новости

Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Показатели заболеваемости COVID снижаются уже в течение двух недель, в течение ближайших 1-2 недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости, никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре тем временем заявили, что коронавирусная инфекция пока не требует введения ограничительных мер в России.

Тем не менее нынешний сезон заболеваемости респираторными заболеваниями в России можно назвать беспокойным. Об этом заявил генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков. В частности, это связано с тем, что сейчас есть самые разные заболевания, большая часть которых остается недиагностированными. То есть специалисты не могут точно понять реальные пропорции заболеваемости, объяснил эксперт.

Ранее в России разработали новое лекарство от коронавируса.

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