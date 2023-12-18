Депутат ГД написал статью о сперматозоидах в мозге и войне против русской женщины

В журнале «Юридическая наука: история и современность» вышла статья, авторы которой рассказывают о том, что в современной России идет «война против русской женщины», из-за которой деградирует население и падает рождаемость. Как пишет портал RTVI, авторами статьи выступили пять человек, включая депутата Госдумы Игоря Ананских.

В материале описаны несколько факторов, которые, по мнению авторов, привели к тому, что женщина превратилась в «объект нравственной деградации». Во-первых, это феминизм, истоки которого, как говорится в статье, происходят от «демоницы Лилит, жены Адама-Архидемона». Во-вторых, это происки стран Запада, которые «объявили программу уничтожения русского населения». В-третьих, свою роль сыграли половые связи между жительницами России и «инородцами» на международных фестивалях, которые, как утверждают авторы статьи, повлияли на женский генотип.

Четвертый фактор, который приводится в материале, — широкое распространение добрачных половых связей в современной России. Якобы из-за них в головном и спинном мозге женщины скапливаются сперматозоиды, которые «сидят в засаде», и когда приходит время, ребенок рождается не от оплодотворившего женщину мужчины, а от всех его предшественников, и это приводит к появлению больных детей, а также к исчезновению «славянского генотипа».

Авторы статьи прошлись также по демократии, которая, по их мнению, развратила население, негативно высказались о матерях-одиночках — они, считают авторы, растят «готовых шлюх» и «психологически подвластных женам мужчин».

Бороться с «гибридной войной против женщин» в статье предлагается внесением поправок в Семейный и Уголовный кодексы. Авторы хотят добиться запрета на брак с женщинами, у которых «добрачная половая жизнь, венерические заболевания, аборты резко снизили репродуктивные возможности», а также определить «элементы нормальных половых отношений».

На текущий момент номер журнала «Юридическая наука: история и современность» со статьей за авторством депутата Ананских удален с сайта издания. В том же номере был материал Ананских о расе рептилоидов на Земле.

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