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В комитете Госдумы по охране здоровья заявили, что не выступали против запрета абортов

Комитет ГД по охране здоровья не обсуждал запрет абортов в частных клиниках

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Комитет Госдумы по охране здоровья не выступал против запрета абортов в частных клиниках и не обсуждал этот вопрос. Об этом заявил изданию «Подъем» первый заместитель председателя комитета Леонид Огуль.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину сообщала, что комитет по охране здоровья выступил против предложения о запрете абортов в частных клиниках.

«Я этого письма не видел. Вопрос на комитете не обсуждался»», — сказал он.

13 декабря в Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Свою инициативу авторы проекта обосновывают тем, что в частных клиниках якобы не соблюдается «неделя тишины», нет консультаций с психологом и информирования о мерах соцподдержки, а у специалистов нет возможности и навыков в оказании реанимационной и оперативной помощи при осложнениях.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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