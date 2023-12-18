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В Депздраве прокомментировали очереди из машин скорой помощи у инфекционных больниц

В Депздраве Москвы назвали штатной ситуацией очереди из машин скорой у больниц

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Департаменте здравоохранения Москвы прокомментировали информацию об очередях из машин скорой помощи у столичных инфекционных больниц. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Депздрава.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что очередь из автомобилей скорой помощи образовалась в инфекционных больницах №1 и №2 в Москве вечером 17 декабря.

В департаменте заверили, что ситуация, когда на госпитализацию в инфекционную больницу поступают несколько машин скорой помощи, является штатной. Там же сообщили, что рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, показатели за последнюю неделю не превышают данные прошлого периода. А показатели заболеваемости COVID снижаются уже в течение двух недель.

В Депздраве подчеркнули, что никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет. Также не отмечен существенный рост госпитализаций в Москве, ситуация с заболеваемостью является штатной и соответствует эпидемиологическому сезону.

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