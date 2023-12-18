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Задержан глава ГУ МЧС РФ по Самарской области генерал-майор Олег Бойко

Глава ГУ МЧС по Самарской области генерал Бойко задержан сотрудниками ФСБ

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МЧС РФ по Самарской области

В Самаре сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали главу ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко, его подозревают в вымогательстве незаконно полученных денег у его подчиненных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, пишет канал, Бойко подозревается в том, что он требовал от подчиненных делиться частью денег, которые они незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности.

По информации Baza, речь может идти о десятках миллионов рублей.

В настоящее время сотрудники СК и ФСБ проводят обыски «по шести адресам». Самого Бойко должны доставить в Москву.

До этого сообщалось, что в Волгограде суд вынес приговор военным, которые с целью уклонения от повторного участия в специальной военной операции дали взятки исполняющему обязанности командира батальона.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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