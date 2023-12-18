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Метеоролог предупредил москвичей о резкой смене погоды на этой неделе

Метеоролог Старков: на этой неделе русская зима резко поменяла характер

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Илья Питалев/РИА Новости

В Москве и Московской области на этой неделе погода резко изменится, предупредил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. В столицу надолго пришла оттепель, суровые снегопады сменятся дождем и мокрым снегом, рассказал он в беседе с RT.

«Русская зима резко поменяла характер. Если в первой половине декабря погода была морозной и снежной, то теперь наступил продолжительный оттепельный период», — отметил Старков.

По его словам, температура воздуха будет превышать климатическую норму этого времени года на 5-8 градусов. Чаще всего она будет варьироваться от 0 до +3 градусов.

При этом погода будет сопровождаться ветром и пониженным атмосферным давлением, временами будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега. Перемен стоит ждать не раньше будущих выходных, предупредил метеоролог.

«По предварительным расчетам, в следующие выходные русская зима возьмет верх и температурный фон постепенно изменится в сторону отрицательных значений», — заключил он.

Напомним, в центре погоды «Фобос» также отмечают, что на будущих выходных в Москву вернется зимняя погода. Сегодня в столице ожидаются слабые дожди и до +3 градусов.

В Госдуме ранее призвали установить ограничение на стоимость такси при определенной погоде.

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