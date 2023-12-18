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В Москве подросток выстрелил в мужчину минимум шесть раз из-за оскорбления матери

Shot: в Москве подросток открыл стрельбу по иностранцу за оскорбление матери

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Shutterstock

В Москве 38-летний мужчина попал в больницу после встречи со школьником. Об этом сообщает Life со ссылкой на https://t.me/shot_shot/60571Shot.

Инцидент произошел в Митино. По словам самого 17-летнего юноши, у его матери с гражданином Азербайджана возник конфликт, в рамках которого мигрант оскорбил женщину. Молодой человек решил заступиться и выстрелил в мужчину из пистолета своего дяди.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, с многочисленными ранениями головы. В него выстрелили минимум шесть раз, большинство пуль попали в голову.

В отношении подростка возбудили уголовное дело. Юноше грозит срок до десяти лет. К ответственности за небрежное хранение оружия привлекут дядю школьника.

Ранее в Хабаровске охотник перепутал мужчину с медведем и выстрелил в него.

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