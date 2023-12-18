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Иностранца, подозреваемого в нападении с ножом на мужчину, задержали в Пулково

Гражданин Таджикистана ранил в Ленобласти гражданина Армении и попытался улететь

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Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В петербургском аэропорту поймали подозреваемого в нападении на иностранца. Об этом пишет 47news, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Конфликт, после которого 30-летний гражданин Таджикистана попытался улететь, произошел у ночного клуба в Выборгском районе Ленинградской области. В результате происшествия за помощью к медикам обратился 24-летний гражданин Армении с ножевым ранением груди. Его поместили в реанимацию, состояние пациента оценивается как среднее. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали в Пулково предполагаемого виновника инцидента. По предварительным данным, именно он ночью повздорил с молодым человеком и ранил его ножом в грудь. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Как уточняется, его временная регистрация иностранца истекла в ноябре.

Ранее посетитель устроил стрельбу в салоне связи и ранил продавца.

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