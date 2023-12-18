Российским военкорам залили пеной двери в квартиры, пока те были на спецоперации

В Петербурге неизвестные залили пеной двери в квартирах военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Однако застать врасплох журналистов не удалось — журналисты в это время работали в зоне специальной военной операции на Украине, пишет канал.

Сообщения об испорченных дверях приходили из Красносельского и Приморского районов. Однако выяснилось, что к Стешину пришли по адресу старой прописки из слитых документов, где военкор уже не живет. А Сапонькову после сомнительной акции позвонили с неизвестного номера, наговорили оскорблений и антироссийских высказываний.

Сейчас полиция ищет хулиганов.

До этого на севере Москвы задержали нарисовавших пентаграммы у двери военкора Валентина Трушнина. По словам источников журналистов, полицейские поймали ранее судимых молодого человека 1995 года рождения и девушку 1998 года рождения. За выполнение подобных заданий из украинского чат-бота рецидивисты получали по пять тысяч рублей.

Ранее полиция задержала украинского наводчика, который передал ВСУ координаты для удара по автомобилю российского журналиста.