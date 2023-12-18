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Пенсионера из Кронштадта подозревают в сексуальном насилии над тремя внуками

Родственник 75-летнего пенсионера из Кронштадта обвинил его в педофилии

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Depositphotos

Пожилой житель Кронштадта подозревается в педофилии. Об этом пишет «Фонтанка».

17 декабря петербуржец пришел в отделение полиции Кронштадтского района и оставил заявление на отчима своей жены. Мужчина утверждает, что в 2022 году 75-летний пенсионер стал совершать насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних. Объектами его нездорового интереса стали дети заявителя в возрасте 3, 6 и 10 лет. Насилие, по предварительной информации, продолжалось по сей день.

Заявление зарегистрировали и начали доследственную проверку. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Камчатке 63-летнего пенсионера заподозрили в изнасиловании ребенка.

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