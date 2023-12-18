В России призвали запретить западных «супергероев» на детских утренниках

В детских мероприятиях должны принимать участие российские персонажи и сюжеты отечественных произведений, убежден председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он призвал запретить использовать при организации детских утренников западных «супергероев». Соответствующее предложение он направил министру культуры РФ Ольге Любимовой, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Ветров заявил, что в предыдущие годы на детских утренних, новогодних праздниках главными становились персонажи, «далекие от традиционных культурных сюжетов народов, населяющих нашу страну». В качестве примера он привел Человека-паука и Бэтмена. При этом, по мнению Ветрова, демонстрация детям американских «супергероев» может приравниваться к пропаганде «ценностей враждебного нам государства».

Он призвал Любимову рассмотреть возможность на введение запрета на использование «чуждых и зловредных» образов «супергероев» и разработать рекомендации для организаторов мероприятий с детьми с призывом ориентироваться на отечественные сюжеты.

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