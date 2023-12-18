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Очереди из машин скорой помощи заметили у инфекционных больниц в Москве

В Москве у инфекционных больниц образовались очереди из машин скорой помощи

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Телеграм канал «Baza»

Очередь из автомобилей скорой помощи образовалась в инфекционных больницах №1 и №2 в Москве вечером 17 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, который опубликовал несколько видеозаписей, на которых запечатлены очереди из машин.

По данным канала, у 1-й больницы собралось около 30 машин скорой помощи, у второй — более десяти машин.

Как пишет Baza, большинство заболевших были госпитализированы с пневмонией.

15 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге жители сняли очередь из «скорых» перед детской больницей. Очередь из машин скорой помощи образовалась перед детской больницей №5 имени Филатова на Бухарестской улице. По данным «Фонтанки», вероятнее всего, толпа из машин образовалась из-за подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

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