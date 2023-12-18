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В России начнут производить противопожарные дроны

«Инфинтех»: в Петербурге откроют первое в РФ производство противопожарных дронов

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Shutterstock

В следующем году в Санкт-Петербурге появится научно-производственный комплекс, где соорудят первые в России беспилотные летательные аппараты для борьбы с пожарами. Об этом сообщил GR-директор «Корпорации Инфинтех» Никита Донцов, передает ТАСС.

По его словам, запуск комплекса на базе технопарка состоится сразу после Нового года, в январе. Сейчас проходит финальная подготовка.

Донцов уточнил, что стратегическими партнерами корпорации будут выступать предприятия по радиоэлектронике в кластере, который сейчас формируется в Приозерском районе. Ожидается, что в первый год получится выпустить от 1 до 3 тысяч экземпляров дронов.

Донцов добавил, что в технопарке в Центральном районе будет находиться конструкторское бюро, а испытания и производство разместятся в пригородах Петербурга и Ленинградской области.

Также стало известно, что в России разработали инструмент подмены изображения «Дафни», который транслирует на экраны украинских FPV-пилотов картинку с призывом сдаваться.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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