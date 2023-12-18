Стало известно, кто из россиян будет работать в новогодние выходные

В новогодние выходные продолжат работать сотрудники непрерывных производств и экстренных служб, а также работники со сменным графиком. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

«Новогодние праздники, которые прописаны у нас в Трудовом кодексе, то есть период с 1 по 8 января, являются праздничными нерабочими днями. Но есть предприятия непрерывного производства, экстренные службы (полиция, скорая, МЧС), работники со сменным графиком, например, в сфере торговли, которые все равно продолжают работать в эти праздничные дни», — сказала эксперт.

При этом она уточнила, что сотрудникам, которые выйдут на работу в эти дни, должны будут оплачивать их труд в двойном размере. Помимо этого, работники могут получить дополнительный день отдыха вместо повышенной оплаты.

Опрос рекрутингового сервиса hh.ru, результаты которого есть у «Газеты.Ru», до этого показал, что почти половина — 45% — россиян не получат новогоднюю премию в этом году. По сравнению с 2020 годом их доля снизилась на 5 процентных пунктов.

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