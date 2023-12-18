В Москву идет аномальная оттепель

В Москве на этой неделе потеплеет до +2...+6℃. Оттепель прогнозируется до 23 декабря, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как рассказал синоптик, Москву ожидает первая оттепель за эту зиму. В понедельник, 18 декабря, температура будет выше нормы на 4-5℃, 19 декабря на 5-6℃, а с 20 декабря — на 7-8℃. После 23 декабря ожидается похолодание, но без сильных морозов. Сильные осадки в течение недели не ожидаются.

Снежный покров будет подтаивать, поэтому под ногами образуется каша, которая периодически будет замерзать, отметил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что сразу несколько регионов России на этой неделе ждет аномальная погода.

17 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на следующих выходных в Москву возвратится привычная зимняя погода.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.