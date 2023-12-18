Россияне рассказали, что будут есть и пить на Новый год

Большинство (73%) россиян планируют накрывать новогодний стол, 14% пока не решили, будут ли праздновать, а 11% не планируют устраивать в Новый год что-то особенное. Еще 2% совсем не отмечают этот праздник. Это показало исследование ЮMoney и «ВинЛаб», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство опрошенных не планируют заказывать продукты или готовую еду для праздничного ужина — 55% респондентов сами пойдут в магазин и приготовят свои любимые блюда. Еще 14% россиян планируют поесть у родителей, 12% — у друзей, а 11% хотят заказать продукты и приготовить все самостоятельно. Полностью готовый ужин из доставки будет лишь у 7% опрошенных, а ужин в ресторане — у 1%.

Большинство россиян считают, что на новогоднем столе обязательно должны быть оливье (72%), горячее блюдо — мясо, курица или рыба (67%), а также фрукты — мандарины и ананасы (62%).

Для 56% опрошенных новогодний стол не может обойтись без алкоголя и деликатесов — сыров и колбас. По 40% считают, что на праздничном ужине обязательно должны быть красная икра и овощи, а 16% всегда ставят на стол новогодний торт и другие десерты.

Пить алкоголь в новогоднюю ночь планируют 50%. Остальные останутся трезвыми и будут пить сок (18%), чай и кофе (11%), газировку (10%) или просто воду (4%). Еще 7% планируют смешивать напитки. Из тех, в чьем меню будет алкоголь, 30% предпочтут игристое вино — шампанское, просекко, креман, ламбруско. Можно было выбрать несколько вариантов, и на втором месте по количеству ответов оказалась водка (19%), а на третьем — коньяк и арманьяк (14%). Еще 11% будут пить виски, столько же — красное вино, 7% — белое. Розе выберут лишь 2% опрошенных, а оранжевое вино — 1%. Пиво будут пить 9%, 4% — коктейли и ром, а 3% — джин.

Треть участников опроса (35%) не планируют ограничивать себя в новогоднюю ночь — они будут есть и пить столько, сколько захотят. Еще 30% тоже не собираются себе ни в чем отказывать, но они считают, что и так много не едят и не пьют.

Ограничивать себя в алкоголе планируют 20% опрошенных — в новогоднюю ночь они выпьют только пару бокалов. Еще 10% постараются не есть много основных блюд и закусок, а 5% планируют отказаться от десерта.

Почти половина опрошенных (48%) планируют потратить на новогодний ужин до 10 тысяч рублей. От 10 до 20 тысяч на это выделят 26%, от 30 до 40 тысяч — 6%, от 40 до 50 тысяч рублей — 4%. Только 3% опрошенных планируют потратить на праздничный ужин более 100 тысяч рублей, по 1% — до 60 тысяч, от 70 до 80 тысяч и до 100 тысяч рублей. Еще 11% не будут ничего покупать, потому что хотят отмечать не дома.

У 67% респондентов основные траты придутся на деликатесы — икру, закуски и мясо, 10% опрошенных планируют больше всего потратить на алкоголь, а 5% — на десерты. Еще 19% рассказали, что распределяют траты на еду и напитки равномерно.

Ранее россиянам рассказали, сколько можно выпить алкоголя в новогоднюю ночь.