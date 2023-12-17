В США зафиксировали связь брата Байдена с фигурантом дела о взяточничестве

Федеральное бюро расследований (ФБР) США выявило связь брата президента США Джеймса Байдена с фигурантом дела о подкупе судьи, которое расследовалось в 2008 году. Об этом сообщил осужденный по делу юрист Ричард Скрагс, передает The Washington Post.

«Я бы, наверное, не стал его нанимать, если бы он не был братом сенатора. Джим никогда не скрывал своего влияния. Он не хвастался и не говорил об этом. Да ему и не нужно было», — сказал Скрагс.

Ранее сообщалось, что члены контролируемой республиканцами палаты представителей США начнут разбирательство о неуважении к суду в отношении сына президента страны Джо Байдена — Хантера Байдена. По словам Комера и Джордана, они не будут предоставлять Хантеру «особого отношения, потому что его фамилия Байден».

Как сообщалось, Хантер Байден находится в Вашингтоне. Республиканцы хотят, чтобы он явился на закрытые показания в комитете по надзору палаты представителей в рамках расследования, проводимого республиканцами в отношении его отца. Его адвокат отказывается от проведения встречи в закрытом формате из-за «искажения фактов и дезинформации общественности».

Ранее сын Байдена признал себя виновным по трем обвинениям властей США.