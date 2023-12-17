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В Полтаве будут раздавать повестки поквартирно

На Украине в Полтаве готовятся к поквартирному обходу для вручения повесток

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Evgeniy Maloletka/AP

Представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что в городе планируется поквартирный обход для вручения повесток. Об этом сообщает издание «Страна».

«Возвращаясь к понятию усиления мобилизации, одним из пунктов было определено именно в Полтаве, что представители ОСМД (объединение совладельцев многоквартирных домов. — «Газета.Ru») предоставляют доступ к подъездам. Представители ТЦК (так на Украине называют военкоматы. — «Газета.Ru») заходят в подъезд, стучат в квартиру и уже общаются с гражданином», — сказал Истомин.

Ранее начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что власти Украины не намерены прекращать политику мобилизации населения.

До этого сообщалось, что военный комиссариат Обуховского района Киевской области Украины решил опробовать новый способ вручения повесток и развернуть мобильные блокпосты.

Кроме того, депутаты Верховной рады Украины собрались отменить отсрочку от мобилизации для сотрудников полиции, бюро экономической безопасности (БЭБ) и государственной пенитенциарной службы.

Ранее американский предприниматель Илон Маск отреагировал на насильственную мобилизацию на Украине.

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