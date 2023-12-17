В Уфе на ребенка упала наледь с крыши многоэтажки

СК Башкирии проводит доследственную проверку по факту травмирования малолетнего ребенка. На мальчика упала наледь с крыши дома. Об этом сообщает портал Ufa 1.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Достоевского в Уфе, на семилетнего мальчика упала наледь с крыши пятиэтажки.

Предварительно установлено, что льдина могла сойти с козырька на балконе на пятом этаже, который хозяин квартиры установил самовольно. Мальчику потребовалась медицинская помощь, после осмотра он был отпущен на амбулаторное лечение.

Обстоятельства произошедшего устанавливает региональный СК, также запланировано проведение судебно-медицинской экспертизы.

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