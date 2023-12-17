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В Уфе на ребенка упала наледь с крыши многоэтажки

Ufa 1: в Башкирии на семилетнего мальчика упала наледь с крыши дома

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Shutterstock

СК Башкирии проводит доследственную проверку по факту травмирования малолетнего ребенка. На мальчика упала наледь с крыши дома. Об этом сообщает портал Ufa 1.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Достоевского в Уфе, на семилетнего мальчика упала наледь с крыши пятиэтажки.

Предварительно установлено, что льдина могла сойти с козырька на балконе на пятом этаже, который хозяин квартиры установил самовольно. Мальчику потребовалась медицинская помощь, после осмотра он был отпущен на амбулаторное лечение.

Обстоятельства произошедшего устанавливает региональный СК, также запланировано проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Петербурге 72-летняя замдиректора получила два перелома, пытаясь сбить сосульки со школы.

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