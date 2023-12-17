Путин снова побывал на выставке «Россия» на ВДНХ

Президент России Владимир Путин во второй раз приехал на выставку-форум »Россия», которая проходит на ВДНХ. Сегодня он будет выступать на съезде «Единой России», который организован на этой площадке, пишет ТАСС.

Однако перед этим президент решил осмотреть экспозицию регионов, которая находится в павильоне №75. Вместе с ним там присутствует гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова. Путину покажут стенды Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краев, Петербурга и другие. В павильоне есть и экспозиции новых территорий.

До этого Путин уже бывал на выставке. Тогда он посетил павильон № 1 с экспозицией «Движения первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей» под названием «Первые в России — стране возможностей». Глава государства прогулялся по залу «Патриотизм», осмотрел голографические экспонаты, посвященные знаменитым деятелям науки и культуры.

Также он заглянул в павильоны «Атом» (об истории отечественной ядерной физики) и «Сделано НАМИ» (о достижениях российской промышленности).

Международная выставка-форум «Россия» — это первое событие такого масштаба со времен СССР. Она пройдет до 12 апреля. Павильоны здесь есть у «Сбера», ВК, ВЭБ.РФ, «Газпрома» и других. Помимо выставки, там проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, образовательные проекты.

До этого Путина в ходе пресс-конференции «Итоги года» пригласили в павильон Мордовии. Он ответил, что постарается побывать.

Ранее выставку «Россия» назвали способом увидеть прошлое, настоящее и будущее страны.