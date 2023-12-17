Москвичам пообещали оттепель

В Москву на следующей неделе нагрянет оттепель и придет потепление до +3°С. Таким прогнозом поделился заместитель руководителя ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в интервью с RT.

«Серия циклонов идет. Второй циклон вышел на Балтику, и мы попадаем в теплый сектор», — рассказал специалист.

Синоптик также предупредил о небольшом снеге и гололедице с утра понедельника, 18 декабря. По прогнозу Цыганкова, снег в столице не растает, но осядет.

«Дальше неделя будет теплая. Ночью 0...-2°С, днем 0...+2°С. К четвергу до +3°С», — подытожил эксперт.

Незадолго до этого руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве ожидается оттепель, которая придет к вечеру воскресенья и продлится несколько дней.

Позднее Гидрометцентр предупредил, что в воскресенье, 17 декабря, в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.