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В Орле под тяжестью снега обрушилась крыша двухэтажного дома

В Орле крыша двухэтажного дома обрушилась под тяжестью снега

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Жильцы двухэтажного дома в Орле успели спастись в момент обрушения части крыши, кровля рухнула из-за скопления снега. Об этом сообщают «Вести Орел».

Инцидент произошел в двухэтажном доме по улице Васильевская в Орле, жильцы услышали грохот и выбежали на улицу.

На место прибыли спасатели, пожарные и мэр Орла Юрий Парахин. Жителей дома временно переселят в гостиницу, всего в аварийной двухэтажке проживало 13 человек, в том числе двое детей, пострадавших нет.

«Принято решение о переселении людей в пункт временного размещения, обеспечение питанием, вывоз имущества граждан. Дом признан аварийным, будем изыскивать средства, чтобы людей обеспечить жильем», — сообщил Парахин.

Ранее в Воронеже снег с крыши накрыл выгуливавшего собаку россиянина.

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