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В Приморье поймали тигра, растерзавшего двух собак

В Приморье отловили амурского тигра, который растерзал собак в Вольном

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Приморье поймали амурского тигра, который нападал на домашних животных. О том, как ловили хищника, рассказали «Вести. Приморье».

Тигра поймали около села Дмитриевка в ночь на 17 декабря. До этого его передвижения и поведение отслеживали при помощи фотоловушек. Когда специалисты Госохотнадзора поняли, что не смогут отогнать зверя от населенного пункта, было принято решение об отлове.

Хищник оказался самцом весом 150–170 кг. Его отправили в реабилитационный центр в селе Алексеевка. После осмотра его либо выпустят в малонаселенной местности, где он сможет охотиться, не угрожая людям и их питомцам, либо оставят в неволе, если выяснится, что здоровье тигра не позволяет ему вести полноценную охоту.

О нападении полосатого хищника на собак сообщалось неделю назад. Тигр растерзал двух псов в Архаринском округе Амурской области, после чего местные власти посоветовали гражданам не ходить в лес и не выпускать домашних животных за пределы дворов.

Ранее сообщалось о происшествии в селе Пушкино Приморского края, где тигр загрыз сторожевого алабая.

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