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Синоптик Тишковец рассказал, что в Москве ожидается гололед и около 0℃

Тишковец сообщил, что в Москве 17 декабря будет около 0℃, возможен дождь

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Москве в воскресенье, 17 декабря, ожидаются снег, мокрый снег, гололед, возможен дождь, температура воздуха прогреется до около 0℃. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптическая ситуация в этот день в Московском регионе обусловится прохождением атмосферного фронта окклюзии по типу теплого, связанного с североатлантическим циклоном, из-за чего пройдут обложные осадки в разном агрегатном состоянии, усилится ветер. Крое того, ощутимо повысится температура, рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что температура воздуха днем в Москве оставит около 0℃, а в Московской области будет находиться в пределах от -2 0℃ до +3 0℃.

Ветер юго-западный, западный 5-10 м в секунду. Атмосферное давление упадет и составит 739 мм ртутного столба, к вечеру оно будет расти.

16 декабря руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в Москве ожидается оттепель, которая придет к вечеру воскресенья и продлится несколько дней.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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