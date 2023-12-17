Два рейса в Волгограде задержали после атаки беспилотников

После атаки беспилотников в Волгоградской области были задержаны два рейса из Москвы в Волгоград. Об этом сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда.

Вылет двух самолетов из Москвы был задержан из-за ограничений по аэронавигации, уточнила представитель аэропорта Анастасия Голодова.

Утром 17 декабря Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал, разрушения отсутствуют.

До этого министерство сообщало, что российские средства ПВО сбили 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

16 декабря Минобороны РФ сообщало, что российские войска за сутки сбили 49 украинских беспилотников.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.