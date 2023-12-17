Участника рэп-баттла задержали в Москве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции задержали в Москве участника рэп-баттла, который на разошедшемся в интернете видео заявил, что хочет избить беременную русскую женщину. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, полицейские задержали уроженца Красноярского края, который подозревается в возбуждении межнациональной ненависти за свои тексты, возмутившие интернет-пользователей.

Волк подчеркнула, что у подозреваемого изъяли мобильные устройства с записью видео, которое имеет доказательное значение. Было возбуждено уголовное дело по 282 статье Уголовного кодекса РФ.

До этого стало известно, что в шутках рэпера Забэ (настоящее имя Антон Забаев) о военкоре Владлене Татарском не нашли экстремизма и оправдания терроризма.

Обращение рассмотрел центр по противодействию экстремизму. После проверки Telegram-канала и просмотра ролика с батла нарушений законодательства не выявлено.

Причиной проверки стал рэп-баттл между Забаевым и Александром «Керамбитом» Резеповым в рамках площадки RBL, которую Забэ и основал. В ходе словесного поединка Забэ зачитал панчлайн про военкора Владлена Татарского, в руках которого взорвалась подаренная ему статуэтка.

Ранее в Шереметьево задержали босую бортпроводницу «Аэрофлота», скакавшую по машинам.