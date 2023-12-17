Россиянам рассказали, чего не должно быть в соцсетях при поиске престижной работы

Чем выше желаемая должность, тем больше нюансов необходимо учитывать, один из них — личные страницы в соцсетях. HR-эксперт, карьерный консультант, автор «МЕТОД расширения» Мария Консманова рассказала «Газета.Ru», как это может повлиять на профессиональную репутацию.

«Мониторинг соцсетей — один из вспомогательных инструментов при оценке будущего кандидата. Устраиваясь на престижную работу, нужно понимать: личный аккаунт в определенной степени должен ей соответствовать. На практике редко встречаются рекрутеры, которые проверяют соцсети. Однако нельзя исключать такую возможность», — объяснила она.

Для узких специалистов или маркетологов и HR, которые занимаются продвижением бренда, особенно важно следить за тем, что они транслируют.

«Также многие люди сейчас указывают место работы и свою экспертность, публикуют контент о своей профессиональной деятельности. Это своеобразная визитка, в которой указаны опыт, образование и навыки. Таким образом можно успешно себя продвигать, привлекать внимание HR-специалистов из нужных компаний. Чтобы это сработало, нужно почистить аккаунт от слишком личных фотографий, изображений и постов сомнительного содержания, а также от негативных высказываний в адрес бывшего работодателя», — рекомендовала эксперт.

Стоит учитывать и методы современной коммуникации между компаниями и их потребителями. Аккаунты брендов нередко знакомят свою аудиторию с руководителями и сотрудниками, рассказывают о различных мероприятиях с их участием. А некоторые специалисты отмечают рабочие страницы в своих публикациях. Для этого нужно, чтобы персональный аккаунт был презентабельным и аккуратным.

«Соцсети позволяют сформировать некий образ кандидата, его психологический портрет, увидеть увлечения и интересы человека. Часто работодатели хотят найти единомышленника, который будет поддерживать корпоративную культуру и ценности компании», — отметила специалист.

Консманова также назвала вещи, которые не стоит публиковать у себя в соцсетях. Первая из них — конфиденциальная рабочая информация.

«Данные о сотрудниках, финансах, клиентах, сделках, документация — все это может быть нарушением коммерческой тайны. От снимков с корпоративов тоже лучше воздержаться», — подчеркнула эксперт.

Далее идут оскорбления и мат, а также политические дискуссии.

«Мало какая работа напрямую связана с политическими темами. А для работодателей важно поддерживать комфортный климат в коллективе», — заявила она.

Еще один важный фактор — проявление депрессивности.

«Опытный HR может настороженно отнестись к кандидату, чье психоэмоциональное состояние выглядит нестабильным», — констатировала специалист.

Консманова рекомендовала «почистить» свою страницу перед началом поиска работы: проверить приватность альбомов с личными фотографиями; обновить фото профиля, чтобы оно было узнаваемым; удалить неуместные шутки.

«Конечно, личная страница в соцсети не может заменить резюме, портфолио и собеседование. Однако она может увеличить шансы на успех, а также заинтересовать будущего работодателя. Живя в эпоху высоких технологий, нельзя забывать об их влиянии на нашу жизнь, как и о возможностях, которые они дают», — резюмировала эксперт.

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