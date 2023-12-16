По делу о госизмене арестовали четвертого ученого из сибирского отделения РАН

По делу о государственной измене арестован ученый из Томска Владислав Галкин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Советский районный суд Новосибирска арестовал ученого из Томска Владислава Галкина — сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ)», — говорится в публикации.

Галкин уже не первый арестованный по этому делу. Ранее был арестован и помещен под домашний арест его постоянный соавтор, доцент Томского политехнического университета Валерий Звегинцев.

До того пресс-служба судов Новосибирска писала о продлении на два месяца заключения под стражу еще одного ученого, не назвав его имени.

По сведениям «Ъ», Галкин и Звегинцев занимались исследованиями в области механики сверхзвуковых течений. В частности, в сферу их научных интересов попадало конструирование воздухозаборников для сверхзвуковых летательных аппаратов. Одна из их последних совместных работ была опубликована в иранском Journal of Applied and Computational Mechanics.

16 мая в СО РАН назвали «недоразумением» арест физика Звегинцева по подозрению в госизмене.

Ранее на арест Звегинцева отреагировали в Госдуме.