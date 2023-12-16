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Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми украинских регионах

Сирены воздушной тревоги сработали в Киеве и восьми украинских областях

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Oleh Dubyna/Shutterstock

Сирены воздушной тревоги сработали в Киеве и еще восьми украинских регионах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения граждан, разработанного министерством цифровой трансформации Украины.

Как указано на интерактивной карте, особый режим введен в столице страны и на территории Киевской области. Более того, о возможной опасности предупредили жителей Харьковской и Черниговской областей.

В то же время воздушная тревога была объявлена в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях. Еще двумя регионами, где вечером сработали сирены, стали Кировоградская и Черкасская области.

Утром 16 декабря председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале сообщил, что на одном из складов на территории региона произошел пожар. По словам чиновника, огонь охватил хранилище в Синельниковском районе.

Позже появилась информация о повреждении инфраструктурного объекта в Херсоне, который находится под контролем украинских властей. Как рассказал глава областной военной администрации Александр Прокудин, разрушения зафиксированы на территории одного из местных предприятий.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил о крупной аварии в энергетической системе города.

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