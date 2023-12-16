Больницы Подмосковья получили новые рентген-аппараты

В Рошальском подразделении Шатурской больницы начал работать новый цифровой рентгеновский аппарат, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мы продолжаем 3-летнюю программу по замене тяжелого аналогового оборудования на современное цифровое. Важно, чтобы наши стационары и поликлиники были обеспечены современной медицинской техникой, это необходимо для выполнения качественных исследований», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она отметила, что на установку нового аппарата и ремонт кабинета потребовалось 20 млн рублей.

Также новый рентген-аппарат доставили в стационар Лосино-Петровского подразделения Щелковской больницы.