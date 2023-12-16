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В Таганроге объяснили громкие звуки в городе

Глава Таганрога Фатеев прокомментировал громкие звуки в городе

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Shutterstock

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев прокомментировал сообщения в социальных сетях о громких звуках, раздающихся в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Таганроге жители разных районов могли слышать громкие хлопки», — написал он.

По его словам, ситуация стабильная, происшествия в городе не зафиксированы.

Он отметил, что вся информация, появляющаяся в соцсетях и Telegram-каналах, в том числе и фотографии, являются недостоверными.

Как пишет «Таганрогская правда», в региональном пресс-центре сообщили, что средства ПВО на территории Ростовской области в то время, когда был слышен звук, не работали. Издание пишет, что он мог быть связан с переходом самолетов на сверхзвуковой режим.

В ноябре сообщалось, что звук взрыва услышали в подмосковной Коломне.

Ранее украинские военные при помощи дронов атаковали электрическую подстанцию в городе Энергодаре.

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