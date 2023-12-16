В Екатеринбурге по улице проехал загоревшийся грузовик

В Екатеринбурге огонь охватил грузовую машину. Об этом сообщает E1.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Малышева и Восточной. Возгорание произошло во время разгрузки продуктов, которые привезли в местный магазин.

Несмотря на огонь и дым, водитель выполнил задачу, сел в машину и еще некоторое время ехал по проезжей части. После этого он припарковался около обочины. Спустя небольшой промежуток времени пожар прекратился.

О причинах пожара не сообщается. Информация о том, пострадал ли водитель, не уточняется.

Ранее в Забайкалье грузовик с 27 пассажирами съехал в кювет.