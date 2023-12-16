Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге по улице проехал загоревшийся грузовик

В центре Екатеринбурга на дороге загорелся грузовик

close
100%
РИА «Новости»

В Екатеринбурге огонь охватил грузовую машину. Об этом сообщает E1.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Малышева и Восточной. Возгорание произошло во время разгрузки продуктов, которые привезли в местный магазин.

Несмотря на огонь и дым, водитель выполнил задачу, сел в машину и еще некоторое время ехал по проезжей части. После этого он припарковался около обочины. Спустя небольшой промежуток времени пожар прекратился.

О причинах пожара не сообщается. Информация о том, пострадал ли водитель, не уточняется.

Ранее в Забайкалье грузовик с 27 пассажирами съехал в кювет.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами