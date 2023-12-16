В Институте Карпинского заявили, что «уже давно» сменили аббревиатуру ВСЕГЕИ

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) изменил логотип на своем сайте — аббревиатуру сменили на надпись «Институт Карпинского». Пользователи соцсетей предположили, что изменения могут быть связаны с признанием «Международного движения ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) экстремистским. Однако в пресс-службе института «Газете.Ru» заявили, что сменили логотип больше полугода назад.

«Уже давно, уже больше полугода [назад сменили логотип]», — сообщила пресс-секретарь учреждения Ирина Остроумова.

На вопрос о возможной связи с запретом ЛГБТ в пресс-службе заявили, что прокомментировать это сможет только генеральный директор учреждения, который сейчас находится в служебной командировке в Африке.

«Прокомментировать может только генеральный директор, поскольку решение принимала дирекция института», — отметила Остроумова.

В 2013 году в России запретили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В 2022 году закон расширили, включив в него запрет на распространение подобной информации и среди взрослых.

30 ноября 2023 года Верховный суд России признал «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал ТНТ Music на 1 млн рублей из-за пропаганды ЛГБТ.