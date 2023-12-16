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Москвичей предупредили о сильном ветре 17 декабря

МЧС: Порывы ветра в Москве 17 декабря достигнут 15 м/с

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Алексей Майшев/РИА Новости

Жителей Москвы предупредили о сильном ветра в воскресенье, 17 декабря. Скорость порывов ветра будет достигать 15 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 09 часов до 16 часов 17 декабря в г. Москве прогнозируются осадки (снег, мокрый снег). Местами налипание мокрого снега, гололед. Усиление ветра с порывами днем местами до 15 м/с. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали москвичам отказаться от поездок на личном транспорте, не парковать авто возле деревьев. Пешеходам следует держаться подальше от ненадежных конструкций и рекламных щитов.

В эти выходные в Москве будет облачно. Если субботний день начался с температуры в пределах -5…-7°C, что на два-три градуса ниже нормы, то в воскресенье воздух прогреется до +1 градуса.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин до этого сказал, что в Москве вскоре, возможно, будет побит новый рекорд по высоте снега. При уже выпавшем количестве осадков при любом снегопаде будет побит рекорд 1966 года, уточнил он.

Ранее в регионах РФ сотни тысяч человек остались без электричества из-за непогоды.

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