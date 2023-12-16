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В Киеве демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец»

В Киеве снесли монумент экипажу советского бронепоезда «Таращанец»

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В Дарницком районе Киева демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец» в рамках «декоммунизации». Об этом сообщает местная газета «Обозреватель» со ссылкой на городские власти.

«Убрали еще один памятник. На этот раз из одноименного парка убрали монумент «Таращанец», — говорится в публикации.

На фотографиях можно пронаблюдать, как памятную скульптуру поместили в грузовик и увезли.

Согласно информации издания, этот монумент был воздвигнут на месте захоронения экипажа, защищавшего Дарницкий железнодорожный узел от солдат Белой армии, в 1974 году.

Незадолго до этого Киевская городская администрация сообщила, что в центре украинской столицы демонтируют памятник советскому деятелю времен Гражданской войны Николаю Щорсу.

В ноябре исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев заявил, что минкульт готовит лишение охранного статуса 300 памятников, связанных с Советским Союзом и Россией.

Ранее Медведев назвал отношение Украины к советскому прошлому «отдельной болью».

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