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В зале сената США сняли гей-порно

Daily Caller: сотрудник сената США снял гей-порно в зале заседаний

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J. Scott Applewhite/AP

Сотрудник американского сената снимал гей-порно со своим участием в зале заседаний сената в Вашингтоне. Об этом сообщает издание Daily Caller со ссылкой на видеозапись.

Как пишет издание, видео было обнаружено «в частной группе для геев, занимающихся политикой».

Издание также опубликовало фотографию, где неизвестный сотрудник сената голый стоит на четвереньках на столе, за которым сенаторы сидят во время слушаний.

Daily Caller не подтвердила личности людей, запечатленных на видео. Издание отмечает, что этот инцидент вызвал большое количество реакций в соцсетях.

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