В Москве прошла церемония награждения премии Рунета

Проект «Хорошие новости» победил в номинации «СМИ и массовые коммуникации» премии Рунета, которая прошла 15 декабря в Москве, сообщил в своем Telegram-канале член ОП РФ, первый заместитель председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов.

«Сейчас позитивная повестка о достижениях и успехах России актуальна как никогда. Вчера большинство из нас следили за очень важным выступлением президента Владимира Путина, он сообщил много позитивных новостей, и пользователи нашего приложения уже в течение двух дней активно их репостят в своих соцсетях», — отметил Анисимов.

Премия Рунета – награда в сфере интернета и технологий.