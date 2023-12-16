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В Москве прошла церемония награждения премии Рунета

Мобильное приложение «Хорошие новости» получило награду премии Рунета

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Телеграм-канал «АНИСИМОВ онлайн»

Проект «Хорошие новости» победил в номинации «СМИ и массовые коммуникации» премии Рунета, которая прошла 15 декабря в Москве, сообщил в своем Telegram-канале член ОП РФ, первый заместитель председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов.

«Сейчас позитивная повестка о достижениях и успехах России актуальна как никогда. Вчера большинство из нас следили за очень важным выступлением президента Владимира Путина, он сообщил много позитивных новостей, и пользователи нашего приложения уже в течение двух дней активно их репостят в своих соцсетях», — отметил Анисимов.

Премия Рунета – награда в сфере интернета и технологий.

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