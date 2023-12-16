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Новосибирские власти посчитали пропагандой ЛГБТ* фото двух мужчин с мороженым

В Новосибирске депутат счел пропагандой ЛГБТ фотографию двух мужчин с мороженым

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Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина сообщила, что председатель постоянной комиссии по культуре в городской думе Александр Тарасов счел пропагандой ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и запрещено в РФ) фотографию двух мужчин с мороженым. Об этом пишет «Сиб.фм».

Фотография была сделана в центре Новосибирска в 2020 году. На ней два молодых человека из турклуба «Панда» в летней одежде едят мороженое в -33°C. Изображение показали на презентации муниципальной программы «Культура и туризм».

«Председатель комиссии посчитал, что она связана с нетрадиционными отношениями. Он попросил в следующий раз нигде эту фотографию не выставлять», — рассказала Каверзина.

По ее словам, Тарасов заявил, что двое мужчин, которые «лижут» мороженое, выглядят подозрительно, и назвал их «нежными и снежными».

30 ноября Верховный суд России признал «Международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Решение о запрете вступило в силу немедленно. Иск рассматривался без представителя ответчика.

Ранее Сергей Лазарев удалил клип на песню «Так красиво», в котором нашли пропаганду ЛГБТ.

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