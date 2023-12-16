В Екатеринбурге подросток отправился в школу за книгами и загадочно пропал

В Екатеринбурге подросток ушел в школу за учебниками без телефона и пропал. Об этом сообщает Е1.

Молодой человек пропал 7 декабря, на данный момент его местонахождение неизвестно. В день исчезновения 15-летний юноша отправился в свое учебное заведение, но не взял с собой телефон. После этого его не видели. Ранее появлялась информация о том, что подросток сел в машину к незнакомцу, но официально эти данные не подтвердили.

Известно, что пропавший живет в многодетной семье. Накануне инцидента у него не было каких-либо конфликтов. Сам юноша никогда не сбегал из дома, проблем в отношениях с родителями не наблюдалось. Записки в день исчезновения не оставил.

Когда молодого человека видели в последний раз, на нем была черная куртка, спортивные штаны и вязаная шапка.

На данный момент волонтеры и полиция продолжают поиски.

Ранее в США пропавшую пенсионерку нашли живой на дне каньона в своем автомобиле.