Россиянам рассказали, сколько можно выпить алкоголя в новогоднюю ночь

В умеренных дозах спиртные напитки не нанесут вреда организму. А некоторые напитки, например, сухое вино, живое пиво и сидр положительно влияют на микробиоту кишечника. Об этом «Газете.Ru» рассказала Дарья Русанова, врач, нутрициолог компании «Новабиом».

«Если говорить о безопасных дозах, то для мужчин — это не более 2-х порций (юнитов) в сутки, для женщин — одна. Под порцией имеется в виду 50 грамм крепкого алкоголя, один бокал вина, одна кружка пива и так далее», — объяснила она.

По словам врача, наиболее опасным для организма считается «залповый» прием алкоголя, когда вы выпиваете за 2 часа более 5 юнитов спиртного.

«Поэтому, если вы не можете в праздник ограничить количество алкогольных напитков до безопасного уровня, не стоит делать этого хотя бы «залпово». Лучше употреблять напитки, которые пьются долго: вино, коктейли и т.д. Также следует остановиться в тот момент, когда вы начали чувствовать опьянение, и сделать перерыв», — сказала эксперт.

Крайне не рекомендуется принимать алкоголь на голодный желудок. То есть для начала стоит хорошо закусить, и только потом продолжать праздник с горячительными напитками. Идеальными закусками будут продукты, содержащие полезные жиры, богатые омега-3. Это жирная рыба, морепродукты и т.д.

«Не стоит забывать, что жирная рыба — это не только дорогие сорта семги, форели, но и селедка. Такая пища обволакивает слизистую желудка и алкоголь не так активно всасывается. Если вы начнете трапезу со спиртных напитков на голодный желудок, то рискуете очень быстро опьянеть и даже получить алкогольное отравление при сравнительно небольших дозах», — констатировала медик.

Русанова также отметила, что газы шампанского способствуют тому, что спирты быстрее всасывается, из-за чего наступает очень быстрое опьянение. Если не продолжать пить шампанское дальше, опьянение также быстро проходит.

«Перебор с игристыми винами может вызвать головную боль, сонливость, тошноту и т.д. Поэтому шампанское лучше открыть чисто символически. Выпивать его больше одного бокала или использовать как основной напиток не стоит. Гораздо лучше перейти к негазированному алкоголю, например, к сухому вину», — рекомендовала она.

Если кто-то в компании все же перебрал, ему надо помочь справиться с алкогольным отравлением. Чаще всего отравления возникают при употреблении спиртных напитков крепостью более 15%.

«Самые распространенные симптомы: тошнота, рвота, диарея, нарушение координации движений, сухость и бледность кожи, головокружение. В первую очередь человеку необходимо дать сорбент, чтобы ослабить интоксикацию. Также необходимо пить больше воды. Если присутствует рвота или диарея, можно приготовить раствор: в стакане теплой воды растворить чайную ложку соли и сахара. Как только наступит облегчение, человека необходимо отправить спать. Если произошло сильное отравление алкоголем, сопровождающееся спутанностью сознания, судорогами, потерей сознание, снижением температуры тела, остановкой дыхания — то необходимо вызвать скорую помощь», — резюмировала Русанова.

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