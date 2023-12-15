Ростовский губернатор сообщил о ходе ремонта электроснабжения

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что из-за аномальных погодных условий в регионе зафиксированы 266 отключений линий электропередачи. Об этом он сообщил в официальном Telegram-канале.

«Из-за аномальных погодных условий ситуация с энергоснабжением в Ростовской области по-прежнему остается напряженной. По состоянию на 21:00 суммарно зафиксировано отключение 266 линий электропередачи. Число аварийных бригад увеличено практически до двух сотен, в том числе задействованы энергетики из соседних регионов страны», — пишет Голубев.

По его словам, в Ростовской области принимаются меры по организации функционирования пунктов обогрева и питания.

До этого в регионах РФ из-за ухудшения погодных условий более 679 тыс. человек оказались отключены от энергоснабжения.

По данным Минэнерго, по состоянию на 18:00 по московскому времени, в Ростовской области обесточенными остаются 185,5 тыс. человек, в ДНР — 235,4 тыс., в ЛНР — 255,7 тыс., в Псковской области — 1,2 тыс., а в Смоленской области — 1,8 тыс. человек.

Ранее непогода оставила без электричества сотни тысяч человек в России.