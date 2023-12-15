Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ростовский губернатор сообщил о ходе ремонта электроснабжения

Губернатор Голубев: в регионе замечено 266 отключений линий электропередачи

close
100%
Depositphotos

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что из-за аномальных погодных условий в регионе зафиксированы 266 отключений линий электропередачи. Об этом он сообщил в официальном Telegram-канале.

«Из-за аномальных погодных условий ситуация с энергоснабжением в Ростовской области по-прежнему остается напряженной. По состоянию на 21:00 суммарно зафиксировано отключение 266 линий электропередачи. Число аварийных бригад увеличено практически до двух сотен, в том числе задействованы энергетики из соседних регионов страны», — пишет Голубев.

По его словам, в Ростовской области принимаются меры по организации функционирования пунктов обогрева и питания.

До этого в регионах РФ из-за ухудшения погодных условий более 679 тыс. человек оказались отключены от энергоснабжения.

По данным Минэнерго, по состоянию на 18:00 по московскому времени, в Ростовской области обесточенными остаются 185,5 тыс. человек, в ДНР — 235,4 тыс., в ЛНР — 255,7 тыс., в Псковской области — 1,2 тыс., а в Смоленской области — 1,8 тыс. человек.

Ранее непогода оставила без электричества сотни тысяч человек в России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами