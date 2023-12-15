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В Ленобласти медики сбили пенсионера на машине «скорой», а затем госпитализировали его

В Гатчине «скорая» сбила пенсионера, который сначала отказался от госпитализации

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Скорая помощь сбила пожилого мужчину на пешеходном переходе в Ленинградской области. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» во ВКонтакте.

Авария произошла еще 13 декабря на улице Академика Константинова в Гатчине. Как видно на записи, пенсионер выбежал на проезжую часть, не осмотревшись, в последний момент увидел автомобиль «скорой», двигавшийся без проблесковых маячков, попытался избежать столкновения, но не смог. Водитель совершил наезд на пострадавшего, которого затем отбросило в сторону.

Как уточняется, медики оказали мужчине первую помощь и доставили его домой. От госпитализации он, по данным 47news, сначала отказался, несмотря на уговоры, но уже через час был вынужден обратиться к специалистам. В больницу его сопровождала та же бригада.

Врачи диагностировали у пациента сотрясение головного мозга, перелом пазухи носа, переломы двух ребер, а также ушибы и ссадины головы. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

Ранее в Липецкой области автомобилист сбил женщину и оставил ее замерзать в сугробе.

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