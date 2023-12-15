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На конференции ООН решили нарастить мощности возобновляемых источников энергии

Мощности возобновляемых источников энергии хотят утроить к 2030 году

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pixabay.com

В итоговый документ конференции ООН по изменению климата (COP 28) вошло положение об утроении мощностей по производству энергии из возобновляемых источников к 2030 году, чтобы сократить использование ископаемого топлива. Об этом на встрече Российского партнерства за сохранение климата с участниками российской делегации COP 28, сообщил директор по развитию компании «Карбон зиро» Владислав Березовский. Модератор мероприятия Ольга Санарова (Эн+) назвала такое решение позитивным результатом.

По словам Владислава Березовского, с учетом уже запланированных к вводу станций к 2026 году предполагается, что 30% выработки будет происходить из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). «Это внушает позитив, и говорит о том, что цель достижима», — заявил эксперт. Положительной тенденцией, по его мнению, является тот факт, что в документе отметили атомные технологии, а в России большую долю занимает как раз атомная и гидрогенерация.

Состоявшаяся в Дубае очередная 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата завершилась в среду 13 декабря.

Всего в итоговом документе упоминаются 8 климатических действий, которые Конференция сторон считает необходимыми для сокращения выбросов и удержания роста глобальной среднегодовой температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия.

Как отметила руководитель направления департамента международного сотрудничества компании «Русал» Анна Наклескина, в этом году у России на климатической конференции был собственный павильон. Это дало возможность выступить ряду наших экспертов и представить национальные достижения в области борьбы с глобальным изменением климата. РУСАЛ и СИБУР представили собственные климатические проекты, в т.ч. сфере водно-болотных угодий, что вызвало большой интерес у международного сообщества.

Российское партнерство за сохранение климата — это объединение российских компаний, выступивших с инициативой создать тандем, который направит свои усилия на сокращение негативного воздействия на окружающую среду и предотвращению климатических изменений.

В ноябре 2015 года ведущие российские компании выступили с идеей создания Российского партнерства за сохранение климата, и сегодня объединение насчитывает более 30 компаний.

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