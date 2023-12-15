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В Польше призвали оценить работу комиссии по катастрофе Ту-154 под Смоленском

Офис Туска призвал дать правовую оценку работе комиссии по смоленской катастрофе

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец заявил, что деятельности польской комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года надо дать уголовно-правовую оценку. Его слова передает РИА Новости.

Грабец отметил, что финансовые вопросы деятельности комиссии вызывают сомнения. По его словам, через нее прошли огромные деньги на малый объем деятельности.

«Это должно быть проверено. Я ожидаю, надеюсь, что это будет связано с уголовно-правовой оценкой ситуации и ответственности людей, принимавших решения», — сказал он.

10 апреля 2010 года польский «борт №1» Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». В результате погибли 96 человек, в числе которых оказались глава государства Лех Качиньский со своей женой, известные политики и военные деятели.

До этого заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик уличил комиссию по расследованию крушения Ту-154 во лжи.

15 декабря стало известно, что МВД Польши решило отказаться от версии вины РФ в крушении Ту-154 под Смоленском в 2010 году.

Ранее президент Польши заявил, что открыт к сотрудничеству с Туском.

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