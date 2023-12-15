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В Петербурге продлили действие коронавирусных ограничений

Действие коронавирусных ограничений в Петербурге продлили до 31 марта

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении действия коронавирусных ограничений. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Северной столицы.

«С 01.02.2024 отменяется условие о предоставлении в помещениях многофункциональных центров услуг по предварительной записи заявителей. Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 марта», — говорится в сообщении.

Начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева сообщала, что на 49-й календарной неделе, с 4 декабря по 10 декабря, заболеваемость коронавирусом увеличилась на 47% по сравнению с показателем неделей ранее.

Оценивая ситуацию с заражаемостью Covid-19 в России, иммунолог Николай Крючков назвал сезон заболеваемости респираторными болезнями беспокойным. По его словам, сезон беспокойный, в частности, из-за того, что сейчас есть самые разные заболевания, большая часть которых остается недиагностированными. То есть специалисты не могут точно понять реальные пропорции заболеваемости, объяснил эксперт.

Ранее стало известно, как алкогольная зависимость влияет на риск заражения коронавирусом.

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