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В Москве прошла церемония награждения победителей экоакций

На ВДНХ наградили победителей экоакций «Сохраним лес» и «Сад памяти»

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Акция «Сохраним лес»

В Москве на площадке павильона «Природоград» на ВДНХ прошла церемония награждения победителей экологических акций «Сохраним лес» и «Сад памяти». Об этом сообщили «Газете.Ру» в пресс-службе организаторов.

В ходе церемонии руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников рассказал, что в России высажено 1,4 млн гектаров молодого леса.

«Акции «Сохраним лес» и «Сад Памяти» стали уже по-настоящему народными. Результаты этого года показали активное участие каждого без исключения региона России», — указал он, отмечая, что лидерами этого года стали Республика Татарстан, Тверская и Саратовская области в акции «Сад памяти», а также Кемеровская, Тюменская области и ХМАО-Югра в акции «Сохраним лес».

По данным организаторов, в Татарстане было высажено 1,2 млн деревьев с участием свыше 27,5 тыс. волонтеров, в Тверской области — 2,6 млн, в Саратовской области — 6,8 млн.

До этого сообщалось, что в акцию «Сохраним лес» включились все регионы России. Херсонская область стала 89-м субъектом РФ, поддержавшим ее.

Ранее число участников акции «Сохраним лес» превысило миллион.

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